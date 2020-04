Enige Groninger zeearendpaar is aan het broeden

nieuws

Foto: Het Groninger Landschap

In de provincie Groningen nestelt zich één zeearendpaar. Dit gebeurt in het Hunzedal bij het Zuidlaardermeer. De zeearenden hebben weer broedsucces gehad. Dat is nu voor het vierde jaar op rij.

De twee zeearenden in het Hunzedal zijn sinds 2017 samen en hebben ieder jaar één of twee jongen grootgebracht. Ook met de nieuwe jongen is Jan Beekman van Het Groninger Landschap tevreden. Hij houdt het paar alweer een aantal maanden nauwlettend in de gaten, vertelde hij in het OOG-radioprogramma Haren Doet zaterdagochtend.

“Ze zijn altijd al heel lang voor het broedseizoen begint actief bij de nestplaats. Dan zijn ze al aan het bouwen aan het nest en worden er extra takken aangesleept. Dit nest is anderhalf jaar geleden begonnen. Ze hebben daarvoor op een andere locatie gebroed en anderhalf jaar geleden hebben ze een nieuw nest gebouwd. Daar hebben ze lang aan gebouwd en is een enorm groot bouwsel geworden. Ik denk dat er wel vierhonderd kilo aan takken op ligt.”

In december zijn de zeearenden weer begonnen met het onderhoud. “Dan slepen ze nieuwe takken aan. Dan zie je al van ‘oh, ze gaan weer op dit nest zitten’. We houden ze in de gaten en dan zie je aan hun gedrag dat ze in de stemming komen, dan beginnen ze samen rond te vliegen en weer te laten. Op een gegeven moment, eind februari, zagen we de eerste paringen en op 5 maart zat het vrouwtje ineens vast op het nest.”

Zeearenden broeden tussen de 38 en 40 dagen. “Dan kun je ongeveer uitrekenen wanneer het gaat gebeuren, we hadden uitgerekend dat het tegen Pasen zo zou zijn, en dat bleek ook het geval. De donderdag voor Pasen zagen we al aan het gedrag van het vrouwtje dat er iets aan de hand was. De volgende dag zagen we dat ze heel voorzichtig kleine stukje vis aan iets daar in die nestkom aan het voeren was.”

Het is nog even afwachten hoeveel jongen er dit keer geboren zijn, want de kleine arenden zijn nog niet van buiten het nest te zien. “We zouden heel graag willen weten of we nou een of twee kuikens hebben, of misschien wel drie, dat kan ook. Dat is nog even spannend, maar dat hoop ik eind komende week wel te weten. Zodra het zover is, zet ik het op Twitter”, aldus Beekman.

Luister hier het radio-interview met Jan Beekman terug:

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here

Het Groninger Landschap maakt de exacte locatie van het nest niet bekend, omdat het ligt in een natuurgebied wat niet openbaar toegankelijk is. De organisatie roept op niet in de buurt van het nest te komen. Beekman zei in Haren Doet dat er camera’s zijn waarmee toezicht wordt gehouden op de locatie en dat het uitdelen van boetes aan overtreders tot de mogelijkheden behoort.

Update zaterdagmiddag: Het Groninger Landschap meldt zaterdagmiddag via Twitter dat één van haar beheerders vrijdagavond twee zeearenden heeft gezien.