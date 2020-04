EM2 stopt: ‘Neeeeeee! Wat een naar nieuws!’

nieuws

Foto: EM2

EM2 op het Suikerterrein stopt in de huidige vorm. ‘We kijken terug op een geweldige tijd’.



Muziekzaal EM2 plaatste Tweede Paasdag het volgende bericht op haar Faceboopagina:

‘Lieve mensen,

Helaas hebben we door het vreselijke Corona virus en haar uitwerking moeten concluderen dat de EM2 in haar huidige vorm moet gaan stoppen.

We betreuren dit ten zeerste en kijken terug op een geweldige tijd.

Iedereen super bedankt!’

Binnen twee uur leidt dat tot meer dan tweehonderd ontzette reacties:

‘Neeeeeee! Wat een naar nieuws! Ik verheug me al weken op de eerste dansavond na de Corona in EM2 en nu lees ik dit! Verreweg de mooiste en leukste dansgelegenheid van Groningen en mooieherinneringen met mijn lief tijdens de avonden van o.a. De Republiek.

Ik lees ook “stoppen met in huidige vorm”. Hopelijk betekent dat dat er nog iets overeind blijft!’

