EM2 gooit roer om en wordt foodhall

nieuws

Foto: EM2

EM2 op het oude Suikerunieterrein gaat het roer omgooien. In plaats van evenementen gaat het zich toeleggen op voedsel. Dat laat EM2 op haar website weten.

Maandagochtend maakte EM2 bekend dat het gaat stoppen met de huidige evenementen- en horecalocatie. Oorzaak is de coronacrisis, waardoor het bedrijf noodgedwongen dicht moet blijven. Chris Garrit, de man achter EM2, liet direct al weten met een nieuw plan bezig te zijn. Dat nieuwe plan behelst dus een foodhall die op dezelfde locatie moet gaan verrijzen. “We gooien de boel om. Passend bij de tijd waarin bewust consumeren van levensbelang is gaan we ons bezighouden met voedsel en producten uit de regio Noord-Nederland. Groente, fruit en andere eerlijke producten zullen vanaf begin mei op een laagdrempelige wijze worden aangeboden”, laat EM2 op haar website weten.

Biologisch

De producten die aangeboden worden zullen zoveel mogelijk biologisch zijn. “De Foodhall van het Noorden wordt de plek waar boeren, producenten en consumenten uit Stad en Ommeland veilig samenkomen. Dit doen we door een pop-up voedselmarkt te beheren, gekoppeld aan een website. In het pand van EM2 slaan we producten op die mensen zowel online als offline kunnen bestellen. Per stuk, per kilo of in pakketvorm. Ook willen we gaan samenwerken met andere initiatieven die al voedselpakketten aanbieden.”

“Terrein wordt ingericht voor Drive By Take Away”

Het afhalen zal gebeuren door middel van een zogenoemde ‘Drive By Take Away’. “Producten kunnen worden bezorgd of, nog leuker, worden afgehaald bij de Drive By Take Away. Het terrein van EM2 wordt hierop ingericht zodat alles veilig en volgens de geldende restricties kan plaatsvinden. Op de zaterdagen gooien we er een schepje bovenop met muziek, foodstands en ander vermaak. Naast de zogenaamde ‘Eetwaar’ biedt EM2 ook ‘Good Fast Food’ aan. Een snelle hap maar dan zonder schuldgevoel. Pizza’s uit de steenoven, belegd met regionale producten en maaltijdsalades met dezelfde streekproducten als basis. Ook worden er lekkere drankjes uit de buurt aangeboden. Zo op te halen bij de Drive By.” De bedoeling is dat de foodhall in de eerste week van mei de deuren gaat openen.