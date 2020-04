Eerste warme dag in Groningen een feit

nieuws

De eerste warme dag van dit jaar is maandag een feit in Groningen. Rond 12.30 uur werd op het KNMI-station in Eelde de twintig graden aangetikt.

Van een warme dag is sprake als het twintig graden of warmer is. Dat dit zou gaan gebeuren was al door OOG-weerman Johan Kamphuis voorspelt. Zondag liet hij weten dat het een mooie voorjaarsweek gaat worden waarbij de temperatuur op maandag en op woensdag boven de twintig graden gaat komen. Dinsdag gaan we dat naar alle waarschijnlijkheid niet halen omdat het dan iets minder stralend zal zijn als op maandag.

De hoogste temperatuur die op deze dag op het KNMI-station in Eelde gemeten werd is 22,0 graden. Dit record werd in 1982 behaald. In 1911 werd vooralsnog de laagste temperatuur gemeten toen het 5,3 graden vroor.