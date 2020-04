nieuws

Foto: Klaus Roggel, Berlin - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2974835

Na ruim acht maanden afwezig te zijn geweest zijn op Koningsdag de eerste gierzwaluwen weer boven Stad gezien. Het geluid dat ze maken is een kenmerkend, doordringend en aanhoudend gierend ‘srie-srie’.

“Ik zag ze aan het eind van de ochtend”, laat een ooggetuige aan OOG Tv weten. “Ze vlogen boven de stad en dat gaf mij toch wel een zomers gevoel.” De gierzwalauw is maar een relatief korte tijd in Nederland. Begin augustus vertrekt de zwaluw weer naar zijn winterverblijfplaats in Zuid-Afrika, waarna begin april de eersten terugkeren naar hun broedgebied. Dat broedgebied strekt zich uit van Ierland tot diep in Rusland. Eind april en begin mei is de trek naar de broedgebieden massaal op gang gekomen.

In donkere holten onder daken

De komende weken gaan de gierzwaluwen zich voorbereiden op de broedperiode. Het broeden begint meestal eind mei en duurt met een gemiddelde broedduur van twintig dagen tot in juni. Na de geboorte vliegen de jongen na gemiddeld veertig dagen uit. Oorspronkelijk broedden de gierzwaluwen in rotswanden. Tegenwoordig maken ze hun nesten in donkere holten onder daken of in anker- en stellinggaten van hoge gebouwen en torens.

‘Skrieeh’

Maar het meest kenmerkende zijn de luidruchtige en snelle vluchten van de gierzwaluwen langs de daken in het broedseizoen. Daarbij lijkt het alsof ze elkaar allemaal achternazitten. Bij deze vluchtmanoeuvres kunnen ze in de duikvluchten snelheden tot tweehonderd kilometer per uur halen. Daar hoort dan het doordringende geluid bij dat klinkt als ‘srie-srie’ of ‘skrieeh’.

Het geluid van de gierzwaluw is te beluisteren in dit filmpje: