Eerste digitale promotie aan RuG een feit

foto: Bob de Vries

Op de Rijksuniversiteit Groningen heeft maandagochtend de eerste digitale promotie sinds het uitbreken van de coronacrisis plaatsgevonden. Dat meldt voorzitter Jouke de Vries van het College van Bestuur van de RuG.

Vanwege de maatregelen die genomen zijn rond het coronavirus zijn schoolgebouwen inmiddels al ruim drie weken gesloten. Fysiek onderwijs op de Rijksuniversiteit vindt dit schooljaar ook niet meer plaats. Besloten is dat tot en met september colleges en tentamens digitaal worden afgenomen. De maatregelen hebben ook consequenties voor promoties. Alle promoties die tussen 16 maart en 1 juni plaatsvinden, vinden digitaal plaats. De promovendus krijgt daarbij wel de keuze of hij of zij de plechtigheid online wil door laten gaan of dat er een uitstel komt tot een reguliere plechtigheid weer mogelijk is.

Bij de promotie maandagochtend was geen publiek aanwezig. Zij konden via een livestream de plichtplegingen volgen.

Eerste digitale promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen. pic.twitter.com/aAZirxNl3p — Jouke de Vries (@JoukedeVries) April 6, 2020