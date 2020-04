Een week vol zon maar daarna regen?

nieuws

Foto: Erick Bakker

De komende week gaat erg zonnig verlopen. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan vanaf komend weekend storingen de aanval inzetten.

“Maandag is het zonnig en loopt het kwik op naar vijftien graden”, zegt Kamphuis. “Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten. Die wind zien we ook op dinsdag waarbij er zelfs een windkracht zes komt te staan. Met zestien graden wordt het dan wel een graad warmer. Ook de rest van de week blijft het zonovergoten waarbij iedere dag de temperatuur een graad hoger uitkomt. Vrijdag zou het dan rond of iets boven de twintig graden kunnen worden.”

Komend weekend zou het weerbeeld wat kunnen veranderen. “De grote vraag is of er nog regen komt. Ik verwacht dat tijdens het volgende weekend storingen de aanval in zullen zetten. Of deze pogingen gaan slagen en of er regen van betekenis gaat vallen is nog onzeker, maar wel zeker is dat er wat gaat veranderen.”