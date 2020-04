“Een leeg schoolgebouw is eigenlijk geen schoolgebouw”

Aan het gebouw van basisschool De Ploeg in Hoogkerk is vrijdag een groot spandoek opgehangen met daarop de leerkrachten van de school.

De boodschap is duidelijk. De leerlingen worden gemist. Door de coronacrisis zijn de scholen dicht en er wordt op afstand les gegeven.

En dat is voor het locatiehoofd Irene Oosterhuis nog altijd een vreemde gewaarwording. “Het is erg stil. Een schoolgebouw zonder kinderen is eigenlijk geen schoolgebouw. Ik loop door een leeg gebouw en dat hoort niet zo”.

Oosterhuis hoopt dat de coronamaatregelen binnenkort wat versoepeld worden en de kinderen weer naar school kunnen.