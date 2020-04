Duizenden euro’s schadevergoeding voor slachtoffers liftongeluk UMCG

nieuws

Foto: Google Maps

De slachtoffers van het liftongeluk in het farmacie-gebouw van het UMCG en de RUG, wat vorig jaar januari plaatsvond, hebben ieder tussen de vijf en achtduizend euro schadevergoeding uitgekeerd gekregen van de verzekeraar voor de instellingen. Dat meldt het letselschadebureau dat twee van de slachtoffers vertegenwoordigde donderdagmiddag.

Volgens letselschadebureau JBL&G is de zaak tegen de RUG wat haar cliënten betreft afgerond. Verzekeraar Nationale Nederlanden heeft, namens de universiteit, de aansprakelijkheid erkend en bedragen tussen de vijf en achtduizend euro uitgekeerd aan de slachtoffers.

Bij het liftongeluk viel een lift in het farmacie-gebouw op het terrein van het UMCG zeven verdiepingen naar beneden. In de lift bevonden zich op dat moment veertien personen, waarvan enkele licht gewond raakten. De oorzaak van het ongeluk was een niet goed afgestelde rem.