Duizend bossen tulpen uitgedeeld aan ondernemers

Duizend bossen tulpen werden vrijdag uitgedeeld in de binnenstad. Belangenvereniging Groningen City Club wilde hiermee ondernemers een hart onder de riem steken.

De actie werd speciaal gedaan op Goede Vrijdag. Normaal gesproken vindt op deze dag de Bloemenjaarmarkt plaats, waarbij tienduizenden mensen de stad bezoeken. Door de coronacrisis kon dat dit jaar niet doorgaan. Daarom werden de ondernemers nu zelf verrast met tulpen. “Zodat ze thuis met een bosje bloemen op tafel in ieder geval het idee hebben dat ze ondersteuning hebben vanuit hun belangenvereniging,” zegt Eric Bos, voorzitter van GCC. “We proberen met z’n allen gewoon deze tijd door te komen. Dat is hartstikke moeilijk. Daarom dit kleine gebaar om onze steun te laten blijken.”

De ondernemers waren blij met de actie. “Ontzettend leuk dat Eric hier bij ons in de winkel komt om ons een hart onder de riem te steken,” reageert Joel Timmerman van schoenenwinkel Schoenenzaken. “Dat waarderen we zeer. Elke attentie of blijk van waardering is gewoon ontzettend leuk.” Cor Dijkstra van De Kaaskop is het daar mee eens. “Het is een leuke actie. Volgens mij is het een heel mooi gebaar. De GCC is er natuurlijk in goede tijden voor ons, maar ze zijn er ook in deze wat mindere tijden voor alle winkels die het toch met minder aanloop moeten doen. Iedereen moet op zijn eigen manier creatief aan de slag. Op de dag van de Bloemetjesmarkt vallen de tulpen natuurlijk ook leuk onder die creativiteit.”

Volgens Eric Bos merken de ondernemers vooral deze dagen, waarop het normaal gesproken heel druk is in de stad, de gevolgen van de coronacrisis. “Dit betekent gewoon voor de ondernemers een enorme aderlating in de omzet. Maar dat zie je sowieso de laatste paar weken al, dat de omzetten teruggevallen zijn tot soms 10 of 15%. Goede Vrijdag is een hele belangrijke omzetdag. Als je vandaag ook maar 10% van je omzet hebt, dan verlies je heel veel geld. Het is belangrijk dat je de ondernemers het gevoel geeft dat we er met z’n allen voorstaan. Dat proberen we te doen.”