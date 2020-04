Duitsland wil coronamaatregelen tot begin mei verlengen

nieuws

Foto: Bouwe Brouwer - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2202205

Het voornemen van de Duitse regering is om de bestaande coronamaatregelen te verlengen tot begin mei. Het voorstel hiertoe ligt nu bij Duitse deelstaatregeringen die hier woensdagmiddag een besluit over gaan nemen.

Duitsland voerde op 22 maart verschillende maatregelen in om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Zo geldt er onder andere een contactverbod. Het is in het land verboden om met meer dan twee mensen de straat op te gaan, waarbij een uitzondering geldt voor gezinnen. De Duitse politie heeft de opdracht gekregen om hier op te handhaven. Wie betrapt wordt riskeert een boete die kan oplopen tot maximaal 25.000 euro. Daarnaast zijn horecazaken, kappers en scholen gesloten. De maatregelen gelden tot 20 april, maar de Duitse regering vraagt de deelstaten om de regelingen te verlengen tot 3 mei, meldt persbureau DPA die zich baseert op bronnen rond de regering.

Wel denkt de Duitse regering na over het langzaam versoepelen van de maatregelen. Daarvan zegt men dat het belangrijk is dat dit geco├Ârdineerd gaat gebeuren. Woensdagmiddag zal de periode tot 3 mei onderwerp van gesprek zijn in het coronacrisiskabinet. Aansluitend staat een persconferentie van bondskanselier Angela Merkel (CDU) gepland.