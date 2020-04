Duitsland verlengt coronamaatregelen tot begin mei, advies om mondkapjes te dragen

nieuws

Foto: Bouwe Brouwer - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2202205

Zoals verwacht heeft de Duitse regering besloten om de coronamaatregelen tot begin mei te verlengen. Dat heeft bondskanselier Angela Merkel (CDU) woensdagavond bekendgemaakt op een persconferentie.

De maatregelen duren nu tot 3 mei. Dit betekent dat scholen tot die datum gesloten blijven, en ook dat horecazaken en kappers dicht blijven. Daarnaast wordt het contactverbod gehandhaafd. Het is in het land verboden om met meer dan twee mensen de straat op te gaan, waarbij er een uitzondering geldt voor gezinnen. De Duitse politie handhaaft hier streng op. Wie betrapt wordt riskeert een boete die op kan lopen tot maximaal 25.000 euro. Daarnaast adviseert de Duitse regering de bevolking om mondkapjes te gaan dragen.

Vanaf volgende week worden de maatregelen wel enigszins versoepeld. Winkels die een oppervlakte hebben van minder dan achthonderd vierkante meter mogen weer open, op voorwaarde dat mensen er anderhalve meter afstand van elkaar kunnen bewaren. Ook boekwinkels en autodealers mogen de deuren weer openen. Winkels met een oppervlakte groter dan 2.500 vierkante meter en kappers mogen vanaf 4 mei weer open. Daarnaast is het de bedoeling dat vanaf die dag de scholen ook weer stapsgewijs les gaan geven. In eerste instantie zullen de eindexamenklassen en de hoogte klassen in het basisonderwijs les gaan krijgen.

