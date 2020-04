Duitse veenbrand onder controle

nieuws

Foto: Feuerwehr Hofgeismar - German Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=462840

De grote veenbrand die sinds zaterdag woedde in natuurgebied Aschendorfer Moor, en tot in Groningen te ruiken was, is onder controle. Dat laat de Duitse brandweer weten.

De brand ontstond zaterdagmiddag in een natuurgebied vlak over de grens bij Bellingwolde. Bij de brand ging ruim 40.000 vierkante meter natuur verloren. Tweehonderd brandweerlieden werden ingezet om het vuur te bestrijden. Vijftien woningen in het gebied werden door de politie geëvacueerd. Rookwolken trokken richting Groningen en met name zaterdagavond was de brand goed te ruiken.

Zondagmiddag kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven. Momenteel zijn er in het gebied nog verschillende plekken die nasmeulen. Deze worden door de brandweer in de gaten gehouden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

UPDATE Moorbrand

Das gestern Abend wieder aufgeflammte Feuer konnte durch die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht werden. Die Evakuierung wurde aufgehoben. Rund 200 Kräfte überwachen derzeit die Glutnester. Die Birkenallee von der Guthofstraße bis Bethlehem rechts ist gesperrt — Polizei Emsland (@Polizei_EL) April 19, 2020

