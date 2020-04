Duitse veenbrand in Groningen te ruiken

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een grote veenbrand in Duitsland is deze zondag mogelijk ook in Groningen te ruiken. De wind staat precies verkeerd.



‘In het Duitse natuurgebied Aschendorfer Moor woedt een grote veenbrand. Door de Noordoostenwind kan de brand geroken worden in Groningen en Drenthe. Heeft u last van de rook? Sluit dan ramen en deuren’, meldt de Meldkamer Noord Nederland.

De Duitse brandweer hoopt de natuurbrand deze zondag onder controle te krijgen. Zaterdag waren tweehonderd brandweerlieden daar al mee aan de slag.

Zie ook: https://www.tag24.de/thema/feuerwehreinsatz-heute/brand-aschendorfer-moor-papenburg-feuerwehr-1491084