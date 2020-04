Drukte bij Vogelbescherming door corona: “Men heeft nu tijd om in de tuin te kijken”

nieuws

Het is de afgelopen dagen erg druk bij Vogelbescherming Nederland. Oorzaak is de coronacrisis. “Mensen hebben nu tijd om in hun eigen tuin rond te kijken.”

Doordat mensen gevraagd worden om thuis te blijven is er meer tijd om in de eigen tuin of op je balkon door te brengen. “Er zijn minder prikkels waardoor men meer om zich heen gaat kijken”, zegt vogelaar Camilla Dreef in het NOS Radio 1 Journaal. Dreef noemt dit het waarnemerseffect. “We zijn de natuur om ons heen nu gewoon veel meer aan het waarderen omdat het een fijne afleiding is.” Precies op dat punt komt de drukte voor de Vogelbescherming om de hoek kijken. “We krijgen vragen als ‘welke vogel is dat’, maar ook ‘laat die vogel zich nu meer zien dan normaal?’ Dus ja, er komen veel vragen binnen.”

Gratis online cursus

Volgens Dreef is dit seizoen ook de ideale periode om naar vogels te kijken en te luisteren. “Vogels zijn op dit moment volop bezig met het afbakenen van hun territorium en het bouwen van nestjes. Daarnaast zijn op dit moment heel veel trekvogels onderweg vanuit Afrika naar hun broedplaats. Dus er zijn heel veel bewegingen.” Om de mensen een dienst te bewijzen heeft de Vogelbescherming dinsdag twee gratis vogelcursussen op haar website online gezet. De eerste cursus behandeld de ‘Tuinvogels in Nederland’, de tweede de ‘Vogels in Nederland’. De cursussen bestaan ieder uit tien lessen waarbij er in elke les twee vogels behandeld worden. “Je leert wat de verschillen zijn maar je krijgt ook tips hoe je ze kunt herkennen.”

“Ik daag jullie uit”

Je eigen tuin intrekken wordt ook gestimuleerd door landschapsbeheerders en boswachters. Boswachter Jonathan Leeuwis, die werkzaam is voor Staatsbosbeheer, deed afgelopen weekend via zijn Twitter-kanaal al de oproep om in je eigen tuin rond te gaan kijken. “Ik daag jullie uit”, riep hij de mensen op. “Ga een half uurtje posten op een mooie plek en noteer wat je allemaal voorbij ziet komen. Ik sta nu een half uur bij deze laurierstruik en ik zal je zeggen, het is echt ongelofelijk. Bijen, kevertjes, wespen. Er is zoveel te zien.”

Jeukt het bij jullie ook zo erg om met dit weer lekker naar buiten te gaan?! Ik heb hier een hele toffe tip hoe je in je eigen tuin de meest toffe beestjes tegen kan komen! Veel plezier en succes, en post hier onder wat je zelf allemaal bent tegen gekomen! #tuinsafari #stayhome pic.twitter.com/Uk4Wmqgvu7 — Boswachter Jonathan (@Bosw8erJonathan) April 4, 2020