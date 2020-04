Drukte bij afvalbrengstations ondanks oproep niet te komen

Ook dinsdag werd er weer van alles langsgebracht bij afvalbrengstations in Vinkhuizen en aan de Duinkerkenstraat. Dat terwijl de oproep van de gemeente Groningen juist was om niet te komen.

Door de coronacrisis mag er maar een beperkt aantal mensen naar binnen om de anderhalve meter afstand te kunnen houden. Dit zorgt al een paar weken voor lange rijen. Vorige week waren er nog wachtrijen van meer dan twee uur, dinsdag was dat ruim een uur. “Veel mensen zijn thuis en dan gaan ze toch dingen doen. Een van de activiteiten is kennelijk opruimen en afval wegbrengen,” zegt Frits van der Werff, teamleider van de afvalbrengstations in Groningen, bij het station aan de Duinkerkenstraat. “Als je kijkt naar het aantal bezoekers valt het toch wel op dat er een extra piek is sinds we de coronacrisis hebben. Ze staan hier zelfs over de brug richting de Winschoterweg. Dat geeft ook buiten de poort gevaarlijke situaties in het verkeer.”

Bezoekers in Vinkhuizen lijken het niet zo erg te vinden dat ze lang moeten wachten. “Ik vind het vrij normaal dat dit soort dingen gebeuren. Daar moeten we gewoon rekening mee houden. Wij hebben tijd genoeg, dus dan valt het wel mee.” Veel mensen hadden de drukte niet verwacht. “Ik dacht: ik ben mooi op tijd, ik ben de eerste. Maar dat valt tegen. Van het weekend ben ik flink in de tuin aan het snoeien geweest en ik dacht dat even weg te brengen, maar dat duurt iets langer dan gepland. ” Een andere bezoeker nam zelfs speciaal een dag vrij. “Ik ben met huis bezig omdat heel veel dingen niet meer doorgaan. Op een gegeven moment staat er een bankstel in de weg, dus die moet dan weg. Dan zoek je een rustig tijdstip, niet in het weekend maar even door de week, maar helaas.”

Weinig mensen hadden de oproep van de gemeente gezien. “Als we het hadden gezien dan hadden we denk ik wel een alternatief gezocht. Maar voor de rest heb ik er ook niet echt bij stil gestaan.”

Volgens Van der Werff is het niet nodig om de afvalbrengstations uit voorzorg helemaal te sluiten. “Het enige dat we belangrijk vinden is dat we de afstand van anderhalve meter willen respecteren voor de gezondheid van iedereen. We willen natuurlijk ook een primaire behoefte dat burgers afval kunnen brengen in stand houden, dus we willen wel open blijven.” Hij wil nu vooral een oproep doen aan bezoekers om meer te spreiden. “Dan kunnen wij het beter handelen. Als je nu komt sta je zeker een uur in de file, vorige week hadden we wachttijden van meer dan twee uur. Als je niet zo veel hebt, doe het dan een of twee weken later. Maak zelf de overweging van: ‘moet ik nu dat kleine beetje afval wegbrengen, of kan dat ook later?’ Dat is even de oproep.”