“Dringend verzoek om niet naar de afvalbrengstations te komen”

Foto: twitter.com/gem_groningen

Kom dinsdag niet naar de afvalbrengstations in de gemeente Groningen. Met dat dringende verzoek komt de gemeente Groningen op Paasmaandag.

Een vergelijkbare oproep werd afgelopen donderdag ook al gedaan. De gemeente zag toen dat het erg druk was op de locatie aan de Duinkerkenstraat. “De wachttijd om afval af te leveren is opgelopen naar zo’n twee uur”, liet een woordvoerder toen weten. De gemeente adviseerde eind vorige week dat de mensen hun bezoek beter konden uitstellen en weer langs kunnen komen als het weer rustig is. Afgelopen dagen tijdens Goede Vrijdag en de Paasdagen waren de stations gesloten. Dinsdag gaat men weer open, maar het dringende verzoek is dus om ook dan niet langs te komen.

In de gemeente Groningen bevinden zich afvalbrengstations aan de Duinkerkenstraat, aan de Electronstraat in Vinkhuizen en aan de Van Maerlantlaan in Haren.

