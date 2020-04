Drie weken lang verzetsverhalen via Facebook en Instagram

nieuws

Foto: Collectie Stichting Folkingestraat Synagoge

Vanwege de coronacrisis wordt de achtste editie van het landelijke evenement Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet in Groningen dit jaar op aangepaste wijze uitgevoerd. Niet in opengestelde huizen, maar via sociale media.

Initiatiefnemers OVCG en Synagoge Groningen plaatsen dit jaar vanaf 13 april dagelijks een levensverhaal op Facebook en Instagram. De verhalen bestaan telkens uit korte teksten, soms aangevuld met links naar luister- kijk- of leestips. Zo worden de locaties die we nu niet kunnen bezoeken toch onder de aandacht gebracht.

De afgelopen zeven jaar werden op 4 mei huizen opengesteld die verbonden zijn aan het verhaal van iemand die in aanraking kwam met het oorlogsgeweld. Het project Open Joodse Huizen-Huizen van Verzet in Groningen wordt georganiseerd door Stichting Folkingestraat Synagoge en Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen.