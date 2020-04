Donar krijgt Ivan Rudež als nieuwe hoofdcoach

nieuws

Foto: Facebook Ivan Rudež

De nieuwe hoofdcoach van Donar wordt de 40-jarige Kroaat Ivan Rudež. De club presenteert de opvolger van Erik Braal vrijdagmiddag, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

De Kroaat trainde vanaf zijn vijfentwintigste meerdere club in verschillende Europese competities. Rudež was in februari voor het laatst actief als coach bij PS Karlsruhe Lions, actief op het tweede Duitse niveau in de Pro A-league.

Met Rudež heeft Donar voor de tweede keer een Kroaat aan het roer. Tussen 2012 en 2015 was Ivica Skelin hoofdcoach bij de Groningse basketbalclub.