“Deze zomer op vakantie? Ik acht die kans erg klein”

nieuws

De kans dat we in de zomermaanden op vakantie kunnen naar bijvoorbeeld Italië of Spanje is klein. Dat laat viroloog Bert Niesters van het UMCG weten in een interview met de NOS.

“Als ik het nu met de huidige gegevens in zou moeten schatten dan zouden reisjes naar Zuid-Europa in de zomermaanden erg onverstandig zijn”, laat Niesters weten. Wel wil de viroloog een kanttekening maken. Niemand kan namelijk de toekomst voorspellen. Op dit moment gaat het goed met het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. Gemiddeld besmet elke patiënt nu 0,3 andere mensen. Als die trend wordt doorgezet zal het virus uiteindelijk uitgedoofd worden. Maar dat is alleen mogelijk als de strenge maatregelen gehandhaafd blijven en er ook mee doorgegaan wordt tot het absolute einde en het virus volledig onder controle is.

“In juli wellicht wat ruimte”

Op dit moment heeft het kabinet twee maatregelenpakketten afgekondigd om de verspreiding van het virus in te dammen. Grote evenementen en bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Scholen, sportclubs, horeca en kappers zijn tot 28 april gesloten. De verwachting is echter dat de maatregelen om het virus in te dammen nog maanden van kracht zullen blijven. “Ik denk dat er op zijn vroegst pas in juli misschien weer wat ruimte komt”, zegt viroloog Mariet Feltkamp van het UMC in Leiden. Feltkamp baseert zich bij die uitspraak op statistieken die door het RIVM verspreid worden. “Je moet ook uitermate voorzichtig zijn met het loslaten van maatregelen. Ik verwacht dat dit in fasen zal gaan waarbij evenementen en horeca als laatste worden vrijgegeven.”

“Misschien dat de nieuwe James Bond in november te zien is”

Niesters is het daarmee eens. “Het zal nog lang duren voor bioscopen weer open kunnen en festivals kunnen worden gehouden. Misschien dat de nieuwe James Bond-film (De film ‘No Time To Die‘ zou in april in première gaan, red.) in november wel op het doek kan verschijnen.” Wel denkt de viroloog dat maatregelen de komende tijd beter ingericht kunnen worden naarmate er meer kennis beschikbaar is. “Restaurants zullen eerder open kunnen dan drukke popzalen omdat er tussen de tafeltjes ruimte gecreëerd kan worden.”