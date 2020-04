“Den Haag mag prostituees tijdens coronacrisis niet aan lot overlaten”

nieuws

De Groningse Kamerleden Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie en Anne Kuik van het CDA maken zich zorgen over een grote groep prostituees die door de coronacrisis in de problemen komt. De partijen roepen samen met de PvdA het kabinet op om nu echt in beweging te komen voor deze kwetsbare groep.

Het gaat om een onbekend aantal prostituees, zowel mannen als vrouwen, die niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en daarom geen steun krijgen van de overheid. Volgens de drie partijen werken deze mensen nu noodgedwongen thuis door en is er mogelijk sprake van uitbuiting en loopt hun gezondheid gevaar. “Al wekenlang vindt er een stille ramp plaats onder vrouwen en mannen in de prostitutie”, zegt Stieneke van der Graaf. “Veel van hen worden financieel of fysiek gedwongen door te werken. Er kan sprake zijn van uitbuiting en er is bovendien een gevaar voor de gezondheid. De nood is hoog en het kabinet doet te weinig.”

Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) waarschuwt voor mensenhandelaren die nu hun kans zien. “Dit is een zware tijd voor ons allemaal, waarin we moeten omkijken naar elkaar. We moeten voorkomen dat sekswerkers in deze tijd geen andere uitweg zien dan de illegaliteit in te gaan. Mensenhandelaren en andere criminelen zien nu hun kans schoon, die moeten we de pas afsnijden.” Anne Kuik van het CDA wijst op de mogelijkheid van uitstapprogramma’s: “Deze crisis laat weer zien dat veel vrouwen in de prostitutie in een kwetsbare positie zitten. We moeten voorkomen dat ze gedwongen worden om door te gaan met het werk en niet kunnen kiezen voor hun gezondheid. De gemeente Groningen geeft een goed voorbeeld van een maatwerkoplossing. Uitstapprogramma’s kunnen ook onderdeel van de oplossing zijn.”