“De zon weet de komende dagen van geen wijken”

De zon zal zich de komende dagen veelvuldig laten zien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag zal erg zonnig verlopen en wordt het achttien of negentien graden”, zegt Kamphuis. “Er waait een zwakke of matige noordoostenwind, kracht twee tot drie. De nacht naar vrijdag verloopt met twee tot drie graden flink fris. Vrijdag zal het opnieuw zonovergoten zijn maar wordt het met dertien of veertien graden wel iets minder warm.”

Volgens de weerman krijgt de zon ook in het weekend alle ruimte. “Zaterdag wordt het zeventien graden, op zondag komt het maximum uit op vijftien of zestien graden. De temperatuur op zondag valt iets lager uit omdat er een stevige oostenwind gaat opsteken.”