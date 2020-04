De Vrije Student: Schuiling moet coronaregels studentenhuizen aanpassen

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Studentenpartij De Vrije Student roept donderdag burgemeester Koen Schuiling op om de noodverordening met coronamaatregelen te verduidelijken en aan te passen op de woonsituatie van studenten.

Volgens de noodverordening, geldend binnen de Veiligheidsregio Groningen, moeten studenten zowel buitenshuis als binnenshuis anderhalve meter afstand bewaren, terwijl ze in studentenhuizen vaak als een gezin samenleven. De Vrije Student is daarom bang dat studenten tegen hoge boetes en een strafblad aanlopen, terwijl ze zich onmogelijk aan de gestelde regels kunnen houden.

“Voor studenten levert dit onwerkbare situaties op”, aldus Dylan Gerding, fractievoorzitter van DVS in de studentenraad van de RUG. “Op grond van deze regels mogen studenten niet meer samen in een gemeenschappelijk ruimte zitten, elkaar in de gang passeren met anderhalve meter afstand is ook al niet te doen. Bij woningdelers, mensen met onderhuurders, begeleid wonen of inwonende mantelzorgers speelt dit probleem ook.”

De studentenpartij hoopt dat de veiligheidsregio haar verordening aanpast, het liefst voor 28 april. Gerding: “In deze tijden zijn duidelijk regels hard nodig, laten wij er voor zorgen dat ze ook voor iedereen uit te voeren zijn.”