De Vrije Student: “Extra herkansing voor alle tentamens”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, FEB, moeten een extra herkansing krijgen voor alle tentamens voor de rest van dit collegejaar. Dat vindt De Vrije Student, DVS.

De FEB heeft alle tentamens voor de rest van dit collegejaar verplaatst naar de maanden juni en juli. “Dat dit gedaan is, is vanwege de coronacrisis onvermijdelijk”, zegt fractievoorzitter Reender Reenders van DVS. “Docenten moeten de organisatie van tentamens compleet aanpassen zodat studenten deze thuis kunnen maken en de universiteit op fraude kan blijven controleren. Alleen hebben hierdoor studenten in juni en juli het dubbele of drievoudige aantal tentamens te maken dan in een normale situatie.”

Volgens Reenders is er hierdoor paniek bij de studenten ontstaan. “Studenten hebben nu wellicht zelfs zes of negen tentamens in één week. In veel gevallen zorgt het niet halen van één of meerdere vakken er voor dat studenten een jaar extra studievertraging oplopen.” Reenders wil daarom dat er gebruik gemaakt gaat worden van een bijzondere regeling. “Bij bijzondere omstandigheden hebben FEB-studenten het recht om een extra herkansing te maken. Dat is een herkansing naast een reguliere herkansing. Als er nu met de coronacrisis geen sprake is van bijzondere omstandigheden, dan weet ik het ook niet meer.” DVS wil het plan aan de faculteitsraad voor gaan leggen.