De papieren Metro verdwijnt: “Ik ga vooral de puzzels missen”

nieuws

Foto: metronieuws.nl

Na bijna 21 jaar is het doek gevallen voor de gratis krant Metro. De coronacrisis heeft het laatste setje gegeven voor de krant die voornamelijk gelezen werd in het openbaar vervoer.

“Ik ga vooral de puzzelpagina missen”, schrijft Martijn op Twitter. “Triest, ooit waren er vijf gratis te kranten te verkrijgen op de stations. Nu is er niets meer”, vult Maarten aan. De Metro verscheen voor het eerst in 1999. In een oplage van 510.000 exemplaren en met een dagelijks bereik van gemiddeld 1.100.000 lezers was het qua cijfers het tweede grootste landelijke dagblad. De krant werd voornamelijk verspreid op NS-stations.

Door de coronacrisis, en de maatregelen die het kabinet genomen heeft om de verspreiding een halt toe te roepen, nam het aantal ov-reizigers de afgelopen periode met 85 tot negentig procent af. Metro besloot daarom in maart al tijdelijk te stoppen met de papieren uitgaven. “We zijn volledig afhankelijk van advertentie-inkomsten. Omdat de coronacrisis ook de komende periode zal aanhouden, zal naar verwachting de omzet van de printuitgave daarna onvoldoende herstellen. Daarom is besloten om definitief te stoppen met de printuitgave en alleen de digitale uitgave van Metronieuws.nl voort te zetten. We willen jullie, lezers, bedanken voor de afgelopen twintig jaar”, schrijft de krant in een verklaring.

Jammer… Ga vooral de puzzelpagina missen. Metro verdwijnt als papieren krant, gaat online verder https://t.co/Yc8uSGJJ14 via @NOS — Martijn de vries (@Martijndevrie14) April 17, 2020

Triest, ooit waren er vijf gratis kranten (Sp!ts, Dag, https://t.co/dHDz9SyDaJ, Metro en De pers) voor OV-reizigers. Nu is er niets meer. Metro verdwijnt als papieren krant, gaat online verder https://t.co/db9vtCAlDZ via @NOS — Maarten van der Meer (@maartennoppus) April 17, 2020

Die krant zal ik blijven missen. En gratis in de trein Umar of Dijkgraaf lezen. Mooie artikelen over sport en entertainment. Maar dat was al voorbij. Nu de app in de gaten houden (en die van Tortoise dus!) — Jop Euwijk (@JopEuwijk) April 17, 2020