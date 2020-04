De Jonge: “Vanaf 11 mei onder strenge voorwaarden weer bezoek in aantal verpleeghuizen”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Een eerste groep verpleeghuizen kan vanaf 11 mei onder strenge voorwaarden weer in beperkte mate bezoekers toelaten. Dat laat het Nederlands Dagblad op Koningsdag weten.

Sinds 20 maart geldt een strikt bezoekverbod voor verpleeghuizen. Familieleden kunnen alleen naar binnen als bewoners stervende zijn. “We moeten zoeken hoe we het menselijke aspect, en wat medisch noodzakelijk is, beter kunnen combineren”, zegt minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid in de krant. Het plan van De Jonge is om in eerste instantie een aantal verpleeghuizen aan te wijzen waar weer bezoek welkom is.

Of dit mogelijk is hangt in eerste instantie af van het advies van het Outbreak Management Team, het OMT, met wie De Jonge op 4 mei het plan gaat bespreken. Daarna wordt gekeken of een verpleeghuis het aankan. Voorwaarden daarbij zijn dat het aantal besmettingen op een locatie beperkt is gebleven waaruit blijkt dat een verpleeghuis in staat is om de strikte hygiënemaatregelen na te leven. Het volgende aandachtspunt is welke mensen er op bezoek gaan. “Dat kan niet jan en alleman zijn. Misschien moeten we dat beperken tot een mantelzorger of contactpersoon per verpleeghuisbewoner”, aldus de minister. In eerste instantie zal gestart worden met een beperkt aantal verpleegtehuizen. “Daarna hopen we stapsgewijs ook in andere verpleeghuizen de bezoekersregeling iets te kunnen verruimen.”