Dakbrand bij café-restaurant Trefpunt snel onder controle

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In café-restaurant Trefpunt aan de Groningerstraat in De Punt heeft zondagmiddag brand gewoed. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van de brand kwam rond 16.30 uur binnen waarop een tankautospuit en een watertankwagen van de brandweer uit Eelde opgeroepen werden. “De brandweer is direct nadat ze ter plaatse kwam een bluspoging gestart”, vertelt Weening. “De vuurhaard concentreert zich tussen twee gebouwen die samen het café-restaurant vormen. Het lijkt alsof het vuur in een spouwmuur zit.” Volgens de brandweer begon het vuur bij of op het dak van het gebouw. Dit kon snel onder controle worden gebracht. “Nadat het vuur onder controle was hebben de brandweerlieden het gebouw geventileerd. Ook hebben ze met een warmtebeeldcamera nacontroles uitgevoerd”, vult Weening aan.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Over eventuele schade in het pand is eveneens niets bekend.