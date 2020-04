Dai Dai Ntab vertrekt bij Reggeborgh en tekent bij Jumbo-Visma

sport

Foto:: Esther van der Hart via Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0 )

Schaatser Dai Dai Ntab tekent een contract voor twee jaar bij Jumbo-Visma, onder coach Jac Orie. De schaatser uit Groningen vertrekt bij Team Reggeborgh, de ploeg van coach Gerard van Velde.

“De komende twee jaar zijn erg belangrijk voor mijn carrière. Ik wil er alles aan doen om daar het maximale uit te halen”, aldus Ntab. “Ik ben erg benieuwd naar de samenwerking met Jac en de andere teamleden. Ik heb het gevoel dat deze overstap mij verder gaat helpen in mijn ontwikkeling tot een absolute topsprinter. De komende jaren zullen dat uitwijzen”, zo vertelt Ntab op de website van zijn nieuwe werkgever.

“Dai Dai heeft in het verleden al een aantal mooie dingen laten zien. Toch ben ik ervan overtuigd dat er nog veel rek in zijn prestaties zit”, aldus een verheugde Jac Orie. “Hij beschikt al over een ijzersterke 500 meter, maar ik denk dat er ook op de 1000 meter nog winst voor hem valt te halen. Ik zie het als een mooie uitdaging om de komende jaren ervoor te zorgen dat we het maximale eruit halen.”