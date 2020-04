Cyberaanval op digitaal archief scholen in Groningen en Haren

nieuws

Bron foto: Elin Stil

Voor het weekend is het digitale archief van het Montessori Lyceum Groningen, Montessori Vaklyceum en het Harens Lyceum getroffen door een computervirus. Daardoor zijn bestanden uit het archief van de scholen onherstelbaar beschadigd. Dat meldt Openbaar Onderwijs Groningen dinsdagmiddag.

Ouders ontvingen vandaag een brief over de gebeurtenis. “Dat er ondanks de gedegen beveiliging op deze manier een digitale inbraak is geforceerd vinden we erg kwalijk. Deze overmacht druist regelrecht in tegen de zorgvuldigheid waarmee we werken en ook voor in willen staan richting onze leerlingen en hun ouders”, zo vertelt Theo Douma, directeur van de scholenkoepel.

Dit digitale archief is vanwege het computervirus onherstelbaar beschadigd.Omdat de bestanden in het archief niet meer geopend kunnen worden, is het erg lastig te bepalen wat er precies in het archief staat. De meeste bestanden, cijfers en voortgang van leerlingen worden tegenwoordig online vastgelegd, bijvoorbeeld in het platform Magister. Daardoor zijn er geen documenten kwijt die nu van belang zijn voor het onderwijs. Het is niet vastgesteld dat er informatie uit het digitale archief is gehaald. Dit kan echter niet worden uitgesloten. Daarom is er vanuit Openbaar Onderwijs Groningen melding gemaakt van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tegen de cyberaanval is ook aangifte gedaan bij de politie.