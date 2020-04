CvdK Paas: ‘Hef thuis het glas op ons aller gezondheid’

“Woningsdag, dat is eerlijk gezegd een mager alternatief. Maar we blijven thuis, want we weten waarvoor we het doen”, zo vertelt Commissaris van de Koning René Paas maandagmiddag in zijn videoboodschap, bij het hijsen van de vlag bij het provinciehuis.

Paas noemt in zijn toespraak ‘woningsdag’, een Koningsdag waar iedereen thuisblijft, een mager alternatief voor massaal buiten feest vieren: “Maar we doen het voor de gezondheid, zowel van onszelf als van anderen.Laten we daarom vanmiddag, vanuit ons eigen huis, het glas heffen. Op de gezondheid van de jarige, en van onszelf en anderen.”