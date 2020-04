Cupkoorts: boek over bekerwinst FC

nieuws

Hij wist het zeker; ooit pakt FC Groningen de beker. Als zestienjarige jongen bezocht Robert Visscher samen met zijn vader alle wedstrijden van hun geliefde FC. In het Oosterparkstadion, tijdens het seizoen in de Eerste Divisie, beloofde hij zijn vader de groen-witte bekerwinst.

Op 3 mei 2015 kwam zijn voorspelling uit. De FC pakte de cup. Vijf jaar na de bekerwinst brengt de jongen met de voorspellende gave, inmiddels volwassen en journalist van beroep, een boek uit over de memorabele winst.

Journalist en die-hard FC Groningen-fan Robert Visscher schreef een boek over hoe verschillende supporters de finale beleefd hebben: Cupkoorts. ‘Iedereen was op dat moment besmet, het was als een virus. Van de nuchtere Groninger was even geen sprake. Klamme handen, snelle ademhaling en een verhoogde hartslag’, blikt Visscher terug.

Verhalen

Door de jaren heen hoorde Visscher veel bijzondere en mooie verhalen over de bekerwinst. Hij merkte wat voor een impact het succes van de FC op hem had, maar ook hoeveel het deed bij mede-supporters. ‘Na het zoveelste prachtige verhaal wat ik hoorde op de tribunes vond ik dat er een boek van moest komen. Mijn vrouw spoorde me toen aan om dat boek dan ook maar zelf te gaan schrijven’.

Verbinding

In het boek, dat in samenwerking met de supportersvereniging tot stand is gekomen, vertelt Visscher vanuit verschillende perspectieven het verhaal van de bekerfinale. Waar normaal gesproken allerlei groepen supporters zijn, die over het algemeen los van elkaar leven, merkte Visscher tijdens de bekercampagne veel verbinding. ‘Ik heb allemaal supporters geïnterviewd, die allemaal op hun eigen manier het bekeravontuur beleefd hebben. Maar de gemene deler is dat iedereen dezelfde trots ervaart. We waren op dat moment allemaal één’.