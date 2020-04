Coronaunits in verpleeghuizen Maartenshof en Innersdijk

nieuws

Nederland - Groningen - 16-05-2017 Maartenshof - Zorgroep Groningen. foto : Sake Elzinga

In de verpleeghuizen Maartenshof in Groningen en Innersdijk in Ten Boer zijn speciale verpleegunits ingericht voor mensen met het coronavirus.

Volgens Zorggroep Groningen zijn die volledig afgesloten van de rest van de afdelingen in Maartenshof en Innersdijk. De medewerkers staan niet in contact met andere medewerkers van de verpleeghuizen.

De units zijn niet alleen voor bewoners van de verpleeghuizen, die mogelijk het virus oplopen. Om de ziekenhuizen te ontlasten komen er ook mensen die herstellen van het virus. Volgens de Zorggroep gaat het niet om ernstig zieke patiënten, maar om mensen die thuis niet de nodige andere zorg kunnen krijgen. De Zorggroep noemt als voorbeeld mensen met een gebroken been zonder familie om hen te helpen.