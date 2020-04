Coronamaatregelen in noorden eerder versoepeld?

nieuws

Foto: RIVM - https://www.rivm.nl/media/foto-jaap-van-dissel

De coronamaatregelen kunnen in de drie noordelijke provincies mogelijk eerder versoepeld worden. Dat zei voorzitter Jaap van Dissel van het RIVM donderdagochtend tijdens de wekelijkse briefing in de Tweede Kamer.

De deskundigen die het kabinet adviseren over het coronavirus denken over deze mogelijkheid na. Dat komt omdat In Groningen, Friesland en Drenthe het virus voor veel minder patiënten zorgde dan elders in het land.

Van Dissel spreekt over regionaal maatwerk, maar dat kan ook tot nadelen leiden, bijvoorbeeld als mensen van elders in het land in het noorden naar een café of restaurant gaan. Het belangrijkste bij zo’n nieuwe maatregel is dat er duidelijk gecommuniceerd wordt