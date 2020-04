Coronacrisis zorgt voor fors meer bijentellers

nieuws

De oproep van de organisatie van de Nationale Bijentelling heeft succes gehad. Dit weekend deed er bijna een dubbel aantal zoveel mensen mee aan de telling die voor de derde keer werd gehouden.

Volgens de organisatie hebben bijna zo’n tienduizend mensen meegedaan aan het tellen van bijen en hommels in hun tuinen. Vorig jaar deden er zo’n vijfduizend mee. Volgens de organisatie heeft de coronacrisis tot het succes geleid omdat mensen door de pandemie en de genomen maatregelen nu veelal thuis zitten. In totaal werden er afgelopen weekend 54.000 bijen geteld. Per gemiddelde telbeurt leverde het veertien bijen of zweefvliegen op.

De honingbij werd het vaakst gezien, in totaal zo’n 51.000 keer. De rosse metselbij eindigt op de tweede plaats met negentienduizend waarnemingen. En de sachembij werd twaalfduizend keer geteld. De telgegevens worden opgeslagen in een landelijk databestand van bijen. De informatie is belangrijk bij het beschermen van bijen.

