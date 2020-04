Coronacrisis in het klein (46): november nog niet normaal en Jeugdjournaal maakt iets moois van Coronastraat

nieuws

Aangrijpend verhaal van drie co-assistenten. Half november is het nog niet normaal. Het Jeugdjournaal maakt iets moois van de Coronastraat.



Geneeskundestudenten springen vrijwillig bij in het ziekenhuis

In de Universiteitskrant vertellen drie van hen een aangrijpend verhaal. ‘Als zoiets over vijfenveertig jaar nog eens gebeurt, kan ik mijn co-assistenten vertellen: dit is hoe we het deden in de coronatijd.’

Lees het hier: https://www.ukrant.nl/magazine/ik-voel-me-machteloos-op-de-covid-afdeling/

Jeugdjournaal maakt iets moois van de Coronastraat

Het onderwerp Coronastraat is al enkele keren door OOG behandeld. Na EditieNL heeft nu ook het Jeugdjournaal de Coronastraat bezocht. Ze hebben er echt iets moois van gemaakt.

Bekijk het hier: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2332206-deze-kinderen-wonen-in-de-coronastraat.html ‘Beter nog: Coronaweg!’

Bijzondere momenten

Dankzij mijn werk als fotograaf kom ik vaak in leuke en soms toch ook bijzondere momenten terecht. Deze foto’s behoren in die tweede categorie. Het zien van deze dingen maakt indruk op mij en doet mij de ernst van dit alles nog extra weer beseffen. #Corona pic.twitter.com/hcWYBeKN57 — Henk Tammens (@henk_tammens) April 29, 2020

Warmtestad benut crisis

Vanwege de Coronacrisis hebben we enkele werkzaamheden naar voren geschoven. We hebben deze week alvast een gedeelte #warmtenet aangelegd onder de Eikenlaan, normaalgesproken een drukke verkeersader in #Groningen. Zo konden we de verkeersoverlast op dit punt beperken. pic.twitter.com/RKopCOuRTO — WarmteStad (@WarmteStad) April 30, 2020

Promotiedagen volledig aangepast

Als u dacht dat alles rond half november wel weer normaal zou zijn, de Promotiedagen houden er rekening mee dat dat niet het geval is.

Dat melden ze in een Nieuwsbrief, weet de Groninger Ondernemeners Courant.

‘De Promotiedagen staan dit jaar gepland voor dinsdag 10 en woensdag 11 november in Martiniplaza. Als het aan de organisatie ligt gaan deze dagen wél door, maar zal het evenement in volledig aangepaste vorm worden gehouden’.

Lees het hier: https://www.groningerondernemerscourant.nl/nieuws/promotiedagen-organisatie-werkt-aan-nieuwe-plannen

Veerdienst Ameland in weekend verdubbeld

In het weekend vaart de boot al weer vier keer op een dag. https://www.persbureau-ameland.nl/basisdienstregeling-uitgebreid

Monnikenwerk

Met een paar collega’s o.l.v. @HGL_Rene een middagje reuzenberenklauw steken in de oeverlanden van het Leekstermeer. Monnikenwerk maar de aanhouder wint! #Onlanden @GR_Landschap pic.twitter.com/DmMSNzBpJz — marco glastra (@marcoglastra) April 30, 2020