Coronacrisis in het klein (45): nieuwe noodverordening, stad als speelkleed, zijn de gordijnen dicht?

nieuws

Foto: Speelkleed Groningen

Er is woensdag een nieuwe noodverordening van kracht geworden. Rutte verrast studenten. En de stad als speelkleed met een veerdienst en een vesting.



IJzersterke plannen

Gezocht: ijzersterke plannen voor cultuur op 1.5 meter afstand in #Groningen #Fryslân #Drenthe! Heb jij een idee? Reageer dan voor 11 mei👇🏻 pic.twitter.com/hYvMHPevF7 — Esmeralda Top (@EsmeraldaTop) April 29, 2020

Rutte verrast studenten





Nieuwe noodverordening

Sinds 29 april is in de provincie Groningen een nieuwe noodverordening van kracht. De noodverordening is afgekondigd door de voorzitter van de veiligheidsregio, Koen Schuiling. Met deze nieuwe regels wordt verdere invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen waaronder het verbod op groepsvorming, maar ook het verbod op bezoek aan bepaalde zorginstellingen.

Natuurvriendenhuis

In Noordlaren is opgeknapt.



CBK doet het weer

Unhappy

Meteen opgepikt

Als je voor het eerst in twee maanden weer eens in #Groningen bent en dat meteen wordt opgepikt door de mainstreammedia. #oogtv #grunn pic.twitter.com/ARKRwsQC1i — Ruurd Jansen (@ruurdjansen) April 29, 2020

Speelkleed (zie foto bovenaan)

Het Speelkleed Groningen komt over twee maanden op de markt. Het toont een bijzondere kaart van Groningen. Ergens bij Beijum stap je zo op de boot naar de waddeneilanden. Iets ten zuiden van de Euroborg ligt de vesting Bourtange. Als je nu bestelt moet je nog 61 dagen geduld hebben. Van de 49,95 euro die het kleed kost gaat 1 euro naar het goede doel.

Balkon

Zijn de gordijnen dicht?