Coronacrisis in het klein (43): de dag die je niet wist dat zou komen

De dag die je niet wist dat zou komen: Woningsdag. Op de sociale media veel tevredenheid, hier en daar oranje, rustige vrijmarkt…



Tevreden

Wilhelmus vanuit de tuin, in huis ontbijten met een Jumbol, oranje nagels, oranje elastieken in het haar, rondje fietsen in het zonnetje. We hebben er zeker iets van kunnen maken! Groeten uit #Groningen #Woningsdag2020 #noskoningsdag #Woningsdag #koningsdag2020 #koningsdag pic.twitter.com/2fV6tGw1DQ

— Marja H. (@Marja1701) April 27, 2020