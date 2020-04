Coronacrisis in het klein (42): nieuwe posters, de Coronamars, magneetvissen mag niet maar geweldig

nieuws

Foto: Denise Humalda

Nieuwe teksten langs de weg. Er komt een Coronamars. Magneetvissen mag niet maar ‘we vinden dit geweldig’.



Posters

Na 42 dagen zijn er toch nieuwe posters in de stad opgehangen. Waar wekenlang de aankondiging van de musical Lazarus hing, hangt nu deze aanmoediging van onbekende afzender (foto boven). Of is het een weerbericht?

De dag begon met mist

Droninger maakte er terecht een foto van.

Coronamars

Er komt in juni een Coronamars. Echt waar. En een Corona 4Daagse. Zie hier: https://coronamars.nl/het-evenement/ En dit zijn de regels: https://coronamars.nl/regels/

Vandalen vernielen elfenhuisje

Er was eens een elfenhuisje in een bosgeest.



Magneetvissen mag niet

‘Maar we vinden dit geweldig’.



De Helix

Gisteravond heb ik foto’s gemaakt van de Helix, een nieuwe woontoren in Groningen. Een soort cilindervormige, binnenstebuiten gekeerde begin-jaren-negentig groene badkamer. Dat is niet per se een negatief oordeel trouwens. Mooi in de schemering. https://t.co/6tUxbo1AZf pic.twitter.com/uLFdTaNhOc — Arend Jan Wonink (@arendjanwonink) April 24, 2020