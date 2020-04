Coronacrisis in het klein (41): te druk in de stad en geroep in de Coronastraat

nieuws

Foto: archief - sxc.hu/profile/Marrit

Het is vandaag te druk, melden verschillende bronnen. En: ‘Ga aan de kant, je bent besmettelijk.’ Dat kreeg een bewoner van de Coronastraat te horen.



Druk

Velen maken zich deze zaterdag druk over de drukte in de binnenstad en bij tuincentra.

Collega’s zien dat het drukker wordt in de binnenstad van #Groningen en winkelcentra. Blijf zoveel mogelijk thuis! Toch de deur uit? Houd je aan de regels. #StayHome #samentegencorona #anderhalvemeter #houdvol #STOPcorona pic.twitter.com/mOCbZUo1Ls — BOA 050 Groningen (@handhaving050) April 25, 2020

Ligt het aan mij? Door de drukte op straat en in en bij de supermarkten lijkt het erop dat er meer maatregelen zijn versoepeld dan alleen het opengaan van basisscholen, KDV’s en toestaan van teamsporten voor kinderen tm 12 jaar. #niettedoen #danmaargeenoranjetompoucen — Dagmar Hoogland (@CommunicatRebel) April 25, 2020

Nederland lijkt uit de lockdown te zijn. Rijen bij Tuinland en Gamma om naar binnen te kunnen. Mensen willen (en gaan) er weer op uit #groningen #coronavirus #rtvnoord pic.twitter.com/b931E1amuS — Martin Drent (@martindrent) April 25, 2020

Actie loopt tot 11 mei



Wethouder steunt horeca



Vapiano

En helaas vapiono valt om, na de Duitse winkels nu ook de franchise tak. Jammer mooi pand in #Groningen nu dicht — Marten050 (@marten050) April 25, 2020

Rij woningsdagtips van 3 voor 12

Geen zin om stil te zitten tijdens deze Koningsdag in quarantaine? Deze alternatieven kunnen wellicht van pas komen! #koningsdag #woningsdag #groningen https://t.co/XDFar18mRZ — 3voor12 groningen (@3V12Groningen) April 25, 2020

RTL

Hille Niewzwaag (79) kan erover meepraten. Hij woont in de Coronastraat in Groningen. “Passanten zeggen de gekste dingen. ‘Ga aan de kant, je bent besmettelijk.’ Dat soort grappen”, zegt hij tegen EditieNL. Lees hier het hele verhaal van Coronastraten en -pleinen in Nederland:

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5102061/bewoners-coronastraat-coronaplein-mikpunt-grappen-corona-virus-adres

Zie ook: https://www.oogtv.nl/2020/03/coronacrisis-in-het-klein-2-van-schone-vijvers-tot-verkocht-huis/

Tijd van het jaar aan de Noorderhaven

Blauwe regen. 💖🍃 Tijdens mijn zaterdagse ochtendwandeling opnieuw de blauwe regen aan de gracht uitgecheckt. Deze staat nu volop in bloei. Wat een prach-tig gezicht. #groningen #quarantainewalk #quarantainelife pic.twitter.com/KhZfbjIB6q — Susan Pathuis 🐙 (@susannepannetje) April 25, 2020

