Coronacrisis in het klein (40): Bert Visscher zingt en Museum frist op

Het Noord Nederlands Toneel (NNT) gaat digitaal theater brengen en biedt plek aan duizend kijkers per keer. En het Groninger Museum frist zich op. Bert Visscher zingt.



Zelfs in China heeft men door dat er niets boven #Groningen gaat 😊 https://t.co/imrfCYThlT — Mirjam (@Mirjam050) April 24, 2020

NNT brengt digitaal theater

Het NRC bericht: Tot duizend mensen per keer kunnen dat vanuit hun eigen huis bewonderen. Gratis. Voor een betaalsysteem was geen tijd en dat was niet het belangrijkste om te bouwen. Lees meer.

Museum frist zich op

Terwijl het publiek er niet in kan wordt het gebouw van binnen en buiten opgefrist.

Bezoek het Museum in 360 graden

Mamamini in Helpman weer stukje open

Mamamini is voor een deel weer open en neemt daar ook weer spul aan.



Opening Academisch jaar

Dit jaar voor iedereen toegankelijk want online.

Lots of events @univgroningen continue in a digital way nowadays including the closing and opening of the academic year! This is the topic of my latest vlog 👉 https://t.co/K44oJ6okXp And on Monday we will even experience our 1st digital King’s day 🇳🇱🤴👸 — Cisca Wijmenga (@wijmenga_cisca) April 24, 2020

44 gemeenten staan klaar om #500kinderen op te vangen en dat laten we met @DefenceChildren @stvluchteling en @De_Goede_Zaak vandaag in Den Haag zien. Kabinet, kies niet voor schijnoplossingen! Volg 11 andere Europese landen en vang deze alleenstaande kinderen op. #sosmoria pic.twitter.com/eUGxVeSjaS — VluchtelingenWerk Nederland (@VluchtelingWerk) April 24, 2020

Vliegtuig heeft alles gezien

Nieuws van de Papiermolen



Woningsdag bij NOS en OOG

Niet alleen OOG toont beelden van de viering van Koningsdag 2018 in Groningen. Ook de NOS op maandag 27 april, 10.10-11.40 uur, NPO 1. Dan passeren in anderhalf uur de hoogtepunten van alle zes de Koningsdagen nog eens de revue. Vanaf de eerste, in 2014, in De Rijp en Amstelveen, via de edities in Dordrecht, Zwolle, Tilburg en Groningen, tot de laatste, vorig jaar in Amersfoort.

‘We zien het karakter van de feestelijkheden in de loop der jaren veranderen, en we zien de rol van de prinsessen groter worden’. Met gebarentolk via themakanaal NPO Nieuws.

De Melkweg laat zich zien in de provincie Groningen.

