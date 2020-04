Coronacrisis in het klein (36): rijles met spatscherm en zootje op Europaweg

nieuws

Foto: Denise Humalda

Het archief van stichting Wing is in te kijken. Er komt rijles met spatscherm. Een zootje bij de Europaweg. Blijf hier. Help de GGD.



Blijf in de regio

Bij alle maatregelen die genomen zijn om het #coronavirus in te dammen en extra verspreiding te voorkomen valt het advies uit #Groningen op. Blijf in de eigen regio. — @buurtenregio (@buurtenregio) April 20, 2020

Help de GGD

Vind jij de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan goed vol te houden? Houd je je eraan, of juist niet? En waarom? Doe mee aan ons onderzoek en help ons in de strijd tegen het coronavirus. Kijk op onze website voor meer informatie https://t.co/IVcLLRkD4A — GGD Groningen (@GGDGroningen) April 20, 2020

Groningse wetenschappers

https://sggroningen.nl/index.php/blog/wat-zeggen-groningse-wetenschappers-3

Rijles met spatscherm

‘Rijlessen geven in de anderhalvemetersamenleving? Volgens rijschoolhouder Marcel Nieuwland van 1-2Drive uit Groningen biedt een spatscherm uitkomst om veilig te kunnen lessen. Zijn scherm is vergelijkbaar met wat er nu in taxi’s wordt geïnstalleerd, een flexibel gedeelte maakt stuuringrepen mogelijk’. Lees het hele verhaal bij RijschoolPro.nl.

https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2020/04/20/rijschool-1-2drive-installeert-alvast-anti-coronascherm-in-de-lesauto/?gdpr=accept

RTL

Burgemeester

Complimenten voor burgemeester Koen Schuiling, hoe hij de kleinsten in de gemeente van begin af aan betrekt bij zijn werkzaamheden in het kader van de Coronacrisis. #PositiveVibes #Groningen #COVID19NL https://t.co/qbK93J16wk — Karintaine Bosklopper 💌 (@KarinBosklopper) April 20, 2020

Europaweg

Nieuw in de collectie

Groninger Archieven heeft nieuwe dingen in de collectie, o.a. de in 1920 opgerichte Coöperatieve Vereeniging Stoomdorschmachine Vereeniging Woltersum en het archief van de Stichting Welzijn in Groningen (WING), die bestond van 1994 tot 2004.

https://ontdekjouwverhaal.nl/nieuws/archief-groningen-nieuw-in-de-collectie/

Zandverstuivings

Voor de laatste keer

Koolzaad

Zo nog nooit gezien

Bollenvelden

Voor de #bloembollenvelden hoef je niet naar Lisse en omgeving want op het #Hogeland in de #provincie #Groningen zijn ook prachtige #tulpenvelden te vinden. Deze video is gemaakt bij #Zijldijk https://t.co/zkcQSEThAx — Stephan Oosterbaan (@StephanOosterba) April 19, 2020

Bijgekomen van de bijentelling. Geschiedenis geschreven voor de Groninger Archieven. Nu voorbereiden op de Dag van de Paardenbloem.

Klik hier voor alle info over de Dag van de Paardenbloem.