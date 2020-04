Coronacrisis in het klein (33): steun aan de aardappelboeren

nieuws

Foto: Popo le Chien

Opeens stond er weer een file. Zijn we weer meer op pad? Het was in elk geval een rustige dag op de sociale media. Op de Vismarkt worden aardappelboeren gesteund.



Standbeeld

#Corona NL Als er één regio is waar de #expert een standbeeld verdient is het #Groningen wel. De Groningse Van Ranst, #AlexFriedrich, trok de expertise van Rutte e/d RIVM door het toilet en deed (op eigen risico) wat de WHO vroeg, testen, isoleren en traceren. GEEN oversterfte pic.twitter.com/yWp1WGzGym — Armand Vervaeck🎗️ (@ArmandVervaeck) April 17, 2020

Dakfeest

Ster van de Grote Markt

Onze huisfotograaf @henk_tammens, die af en toe ook filmpjes maakt 😉, ontmoet tijdens zijn werk vaak mooie mensen. Zoals deze violiste op de Grote Markt vandaag. Luister en geniet van een stukje Grunnens Laid. pic.twitter.com/PTOY4heFtb — Gemeente Groningen (@gem_groningen) April 16, 2020

Stille nacht

‘Of je in een dorp woont’.

Heb werkelijk waar nog Nooit de stad #Groningen zo stil gehoord op een donderdagnacht.

Geen auto op de rijksweg of vrachtwagen op de ringweg.

Lijkt wel of ik in een dorp leef nu.. — Robert Eimers (@Eimerrrs) April 17, 2020

Steun aan de aardappelboeren

Zijn we meer op pad? #blijfthuis

Vandaag voor het eerst sinds 13 maart dat ik vanuit het raam de staart van de file voor het stoplicht weer zie. Mensen gaan weer meer op pad. #groningen — Teun Hoek (@teunhoek) April 17, 2020

Tevreden

OOG-radio

De OOG Ochtend Show is er elke werkdag 7 tot 9 en dan is er overdag op het halve uur stadsnieuws.

Veel andere radioprogramma’s kunnen op dit moment niet doorgaan.

Rein is er klaar mee.

Drentsche Aa