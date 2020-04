Coronacrisis in het klein (32): afstandscirkels en afstandsbediening 

nieuws

Foto: Denise Humalda

Een horecaondernemer in stad heeft grappige filmpjes gemaakt over de bediening in een anderhalve meter samenleving (onder). En er verschijnen mysterieuze cirkels op straat (foto boven).



Afstandscirkels

Op een bruggetje bij het Stadspark is bij een leuning een kleine cirkel op de weg gemaakt. En daarom heen een grote cirkel. Dan het Noorderplantsoen. Hier is een zogeheten venndiagram, drie overlappende cirkels, gebruikt om aan te geven wat de afstand moet zijn als drie mensen elkaar ontmoeten. Er staan voetstappen getekend in de kleinere rondjes in de cirkels. Komen er meer mensen, dan blijven die buiten het diagram.

De dag begint prachtig

Vanochtend het mooie dorp Noorddijk aan de oostkant van de stad #Groningen #BMP pic.twitter.com/CVv6LG0h2i — Jacob de Bruin (@JacobdeBruin) April 16, 2020

Politie klapt voor personeel ziekenhuizen in stad

En we applaudisseerden vanochtend voor het zorgpersoneel in het @umcg en @MartiniHospital. Dit om dit geweldige en zware werk een hart onder de riem te steken! #waardering #zorg pic.twitter.com/Rt5jgqWIuL — Politie Groningen (@polgroningen) April 16, 2020

Het Kopland

Het Kopland start in #Groningen met Veerkracht aan huis 📣 Spanningen thuis kunnen toenemen vanwege het #coronavirus en de #quarantaine. Op tijd hulp bieden is belangrijk. Lees meer over deze ambulante #jeugdhulp via https://t.co/Gr2bSBMDCC #huiselijkgeweld #Veerkrachtaanhuis pic.twitter.com/xLkYhjEsSt — Het Kopland (@HetKopland) April 16, 2020

Blije klant

Fijne dingen in coronatijd. Je lokale boekhandel die drie dagen eerder dan verwacht je boek komt leveren. #ikleesthuis #riemer #groningen pic.twitter.com/XNYsnIpCBl — Frerick Althof (@F_Althof) April 16, 2020



Centrum stad

Het lukt iemand om in de stad zulke foto’s te maken

Quick edit of yesterdays M101, 80 minutes total exposure (80×60″ with the Hyperstar on a C8 from the inner city of #groningen) #Astrophotography pic.twitter.com/8Uein1ZUDq — Joël Kuiper (@joelkuiper_) April 16, 2020

Experiment

#mondkapjes zijn makkelijk te maken: dubbele katoen; vulling met keukenpapier of tricot; vuilniszaksluiter in de bovenrand. Het #rivm wil toch alles vooraf onderzoeken? Kan de stad #Groningen niet een experiment doen?#koenschuiling @AlexWFriedrich1 @gem_groningen https://t.co/zBKjPNKlPM — Bertje (@BertjeBabbelt) April 16, 2020

75 jaar bevrijd

16 april 1945-2020#Groningen 75 jaar geleden bevrijd. pic.twitter.com/YJwQvYsgYf — Marijke vd H @🏠 (@MarijkevandeHel) April 16, 2020

Afstandsbediening

De vierde is de leukste.

Bollenvelden, koolzaadvelden en Kapteynlaan

