Coronacrisis in het klein (29): sneak preview, livestream en pensioen zonder laatste kunstje

Foto: Universiteitsmuseum

Paasdagen anders dan andere. En een bijzondere week voor de boeg. Tip: verzamel borgen.



Biobank Groningen

Lifelines heet ook wel Biobank Groningen. Biobank Groningen als potentiële schat aan informatie over corona (klik hier voor meer).

Universiteitsmuseum

De tentoonstelling Dig it all zou deze week openen maar dat wordt hem niet. Wel een sneak preview.

Pensioen zonder laatste kunstje



‘Mensen met een taakstraf doen niet mee’



Art stream

Tweede Paasdag 20 uur is Obed’s Undead Art Stream te zien met Janne Meermin (ukelele en zang) en Eric Bosma (bas). Link.

Mamamini

‘Vandaag kunnen we niet met z’n allen naar de meubelboulevard, maar dan zet je je meubels in huis toch even anders neer’…

Nog steeds braaf?

Vandaag iets minder variatie als anders, 3x snel naar Groningen, 1x stop naar Groningen en afsluiten met een slag Sneek. Straks kijken of de mensen nog steeds braaf zijn om niet mee te gaan. #arriva #machinist #treinleven #trein #Groningen #Leeuwarden #Sneek pic.twitter.com/WrUn9rnkuO — Remon (@88remon) April 13, 2020

Doet ze het of doet ze het niet?

Van Calkar in dubio oftewel spinning around.



Het zijn rare weken

En het wordt een bijzondere week.

Fotografie

