Coronacrisis in het klein (27): in de rij in de zon en tijd zat

Foto: Grunobuurt

De zaterdag dat we in de rij stonden bij de supermarkt. In de zon. En we hadden de tijd. Kardinge blijkt mooier dan gedacht en het Suikerterrein blijft verrassen.



Groningen voor elkaar.

Vandaag is onze campagne ‘Groningen voor elkaar’ gestart, waarmee we ondernemers in de retail, horeca, vrijetijds- en cultuursector in de spotlights zetten en alle toffe oplossingen een platform bieden. #ergaatnietsbovengroningen #groningenvoorelkaar #supportyourlocals pic.twitter.com/pY3qjU2UeR — Marketing Groningen (@Marketing_Gro) April 11, 2020

In de rij

De markt



De Herestraat



In de Grunobuurt

Kardinge nog mooier dan gedacht

Verlaten Qbuzzen



Leuke vlog

Onderhoudend inkijkje in het leven van Stefan en Bas, die jarig was.

Suikerterrein

Altijd wat nieuws.

Mamamini

Een klant doet alarm afgaan.

Borden

De borden die al een paar dagen bij het Noorderplantsoen staan, staan nu ook bij het Stadspark.

Nu ook bij hoofdingang #StadsparkGroningen aan de Paterswoldseweg een tekstkar met coronawaarschuwings:

⚠️ Blijf niet te lang.

⚠️ Blijf zo veel mogelijk thuis.

⚠️ Houd 1,5 meter afstand en bespaar een boete. pic.twitter.com/zugPs9ARQJ — Grunobuurt (@Grunobuurt) April 11, 2020



Hulde voor helpende huismeester

‘Geweldig om juist nu elkaar te kunnen helpen.’ Mooie woorden van onze huismeester Wouter Kampman. En wel zo mooi dat zijn uitspraak en foto onze centrale hal siert. Net als andere ‘krachtportretten’ die kracht, hoop, moed en troost laten zien. #teammartini #teammartinibedankt pic.twitter.com/HU00Vk0TV7 — Martini Ziekenhuis (@MartiniHospital) April 11, 2020

In stilte herdacht

Anderhalve-meter-toerisme

Wie heeft het beste idee om het ‘anderhalve-meter-toerisme’ straks in het Noorden op gang te brengen? Ben je ondernemer en heb je een goed idee? Mail naar ideeen@vnoncw-mkbnoord.nl #anderhalvemetertoerisme #ergaatnietsboven #groningen #drenthe #friesland https://t.co/2GklG3OQa5 — Marketing Groningen (@Marketing_Gro) April 10, 2020

Gevangenishumor

Je kunt niet zeggen dat onze cliënten geen (galgen)humor hebben…

Vrolijke paasdagen toegewenst!🐣🐥💛

Foto via @EedeGee.#Pasen2020 pic.twitter.com/b2PdfV329k — Niek Heidanus (@Niekah66) April 10, 2020