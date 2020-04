Coronacrisis in het klein (26): driehonderd kroketten, open bibliotheken, tranen van geluk, bespotting gereinigd

Westeremden probeert een slaatje te slaan uit een Goede Vrijdag zonder Bloemetjesmarkt. Er is tijd om de leeuw te douchen en de bespotting af te stoffen. Een Gronings liedje. Al een Paaspakket gehad?



Afstoffen

In de Martinikerk is nu tijd voor het afstoffen van het grote schilderij van de bespotting van Jezus.

Hans Feenstra

Van het Martini Ziekenhuis.

De burgemeester

Burgemeester? Hoe is corona gekomen? Wat een goede vraag van Mark uit Haren. Eens kijken of burgemeester Koen Schuiling deze ook weet te beantwoorden… pic.twitter.com/LmRkNcuEe4

Ojee

Open bibliotheken

Prachtige fotostudie van alle geopende bibliotheken in Groningen in De Volkskrant, zie hier.

Geliefde fotolocatie

Gronings goud

#Grunnegers veur Grunnegers. Ajb #RT zodat we alle Groningssprekenden bereiken. #groningen #gronings https://t.co/o7Pf8UAj4B

De markt die niet was

Alternatief stelt teleur

Tranen van geluk

Driehonderd kroketten leiden tot tranen van geluk in Ten Boer

zie hier.

Op de kaart

Groningers, helpen jullie mee? Om te kunnen zien waar je nog wel (of juist nu) eten kunt afhalen in je buurt. Je kunt zo gericht lokale horeca/restaurants steunen! We hebben net voor de paasdagen de afhaalkaart af voor Groningen.😅 https://t.co/XhTtkz3oRe #citizenscience #data pic.twitter.com/xNILafHNMz

— Geodienst RUG (@rug_geo) April 10, 2020