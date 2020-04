Coronacrisis in het klein (19): zinloze reclame en nieuw woord ‘coronactief’

De stad hangt vol zinloze reclame. Aanprijzingen voor laatste tafeltjes, vliegreizen, optredens in de Schouwburg en musicals die niet doorgaan (foto). En er worden woorden bedacht als coronactief.



Hooghoudt heeft een nieuwe roeping

Er wordt online geklimaatstaakt

Volgende week een voor een naar de Prinsentuin

De Campus vrijdagavond in NOS-journaal

Vanmorgen interviews van Radio 1 en NOS bij bouwwerkzaamheden op #ZernikeCampus om met aannemer Oosterhof Holman te praten over de effecten van corona op hun werk, zoals aan dit project ‘Upgrade Zernikelaan’. TV interview te zien in 20 uur journaal! pic.twitter.com/kM8YCGAx5Z

Bereikbaar heeft elektrische cargobike beschikbaar

Ben je een (horeca)bedrijf en wil je bezorgen in de stad? We hebben per direct een elektrische cargobike voor je beschikbaar voor de komende twee weken! Stuur een bericht of reageer voor meer info. De overige beschikbare datums vind je op https://t.co/GDI1VwckJp

— Groningen Bereikbaar (@GronBereikbaar) April 3, 2020