Coronacrisis in het klein (18): twee agenten in een auto, mag dat?

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De politie meldt het één: ‘Het is erg onverstandig om met elkaar in één auto zitten. Een boete is voor alle inzittenden mogelijk’. En het ander: ‘Twee agenten in een auto is onvermijdelijk in het politiewerk’.



Er is een speciale site met allerlei vragen over corona en politie

Veel gestelde vraag: Mag ik met 2, 3 of meer mensen in één auto naar het werk rijden?

‘De basisafspraak is dat we áltijd 1,5 meter afstand houden als we niet uit één gezin komen. Dus nee, het is erg onverstandig om met elkaar in één auto zitten als je die onderlinge afstand niet kunt houden. Hoewel we begrip hebben voor het feit dat je baas geen andere middelen heeft om je naar je werk te laten gaan, raden we je toch aan om dit te bespreken. Je loopt een grotere kans om het coronavirus te krijgen én om het te verspreiden. Een boete is voor alle inzittenden mogelijk’.

Er is ook een filmpje met het advies om niet met meer personen in een auto te stappen.

#alleensamen krijgen we corona onder controle.🦠 Daarom zijn de opgelegde maatregelen verlengd t/m 28 april.

In deze video geeft Reinier antwoord op de meest gestelde vragen. #corona #covid19 pic.twitter.com/KsW5f8izs3 — Politie Nederland (@Politie) April 2, 2020

Hoe doen jullie je politiewerk met 1,5 meter afstand?

‘Als het kan houdt ook de politie zich aan de richtlijn om 1,5 meter afstand te houden. Er zijn natuurlijk situaties in ons werk waar het niet mogelijk is. Bijvoorbeeld in de politieauto of bij een aanhouding. Dat is onvermijdelijk’.

De stadsdichter maakt een troostgedicht

‘we sparen nu aanrakingen

en ontmoetingen voor later’

Lees het hier.

“Ik plant voor jou, een boom, met omhelzingen, nog in de knop.” Stadsdichter Renée Luth droeg tijdens 1e ‘coronavergadering’ van de gemeenteraad een troostgedicht voor. Hart onder de riem voor alle Groningers in deze tijd van corona. Bekijk het terug. https://t.co/ivkGVBUSKd pic.twitter.com/vRivsEDpZ1 — Gemeente Groningen (@gem_groningen) April 2, 2020

Kinderen vragen de burgemeester

Zowel Simplon als Vera laten van zich horen

Beide poppodia bieden online vertier.

Klik hier voor de verrassingen van Vera

Niet leuk

Dit is niet leuk: Het #Heerenhuis in #Groningen gaat op 6 april dicht.#coronacrisis heeft de definitieve genadeklap gegeven.

😞https://t.co/F8Tt7k5XCA — Nettie Klompsma (@NettieKlompsma) April 2, 2020

Er ontstaan nieuwe deskundigheden

Van alles geprobeerd, maar het snelst en meest effectief is toch echt de Edelzalf van @apotheekvenema #Groningen #drogehanden pic.twitter.com/yRxqMkMXcb — AM72 (@Annergy01) April 2, 2020

Schoon zal het worden

Over afstand gesproken

Kardinge

Voor heel veel Loesjes klik hier