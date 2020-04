Commotie na oproep in Op1 om deze zomer vakantie te vieren in Groningen

nieuws

Still uit uitzending van Op1

De uitzending van Op1 op NPO 1 heeft dinsdagavond enige commotie veroorzaakt. AD-columniste Nynke de Jong deed de oproep om deze zomer vakantie te vieren in Drenthe en in Groningen.

De Jong was door het programma uitgenodigd om te vertellen hoe we de komende zomer het beste door kunnen komen nu verre reizen er vanwege de coronamaatregelen niet inzitten en we dus noodgedwongen in eigen land moeten blijven. “Mijn advies”, vertelt De Jong. “Ga lekker fietsen in Drenthe. Of ga lekker naar Groningen. Dan helpen we de ondernemers daar ook.”

“Moeten we het Noorden straffen voor zuidelijke zonden”

De commotie wordt veroorzaakt door het feit dat er in de noordelijke provincies relatief gezien nog maar weinig coronabesmettingen zijn. Dit in tegenstelling tot Brabant en Limburg waar zich de brandhaarden bevinden. Historicus Maarten van Rossem die ook te gast was in de uitzending: “Moeten we de mensen in het Noorden nu gaan straffen door massaal vanuit het zuiden daar naar toe te trekken? Het Noorden hoeft toch niet bestraft te worden voor de zuidelijke zonden?”

“Blijf weg”

Op Twitter laten veel mensen weten verontwaardigd te zijn over de uitspraken. “Roepen ze nu mensen op om naar het Noorden te komen deze zomer?”, schrijft Amarinske. “Blijf weg uit Drenthe. Blijf in je eigen provincie. Daar gaat het nu juist om”, zegt een andere Twitteraar. Sophie: “Jullieโ€™ gaven altijd af op Groningen. Nu ook wegblijven, we zitten niet op jullie te wachten”.

Bij #op1 roepen ze nu iedereen op om naar het noorden te komen deze zomer. Omdat hier geen Corona is. Euh, nee? #blijfthuis #supportjeeigenlocals — Amarinske vd Goot (@amarinske77) April 28, 2020

#op1

Blijf weg uit Drenthe, en Groningen!

Blijf in je eigen provincie.

In je eigen land. Op je eigen continent.

Daar gaat het nu net om.#coronavirus. — ๐•บ๐–—๐–Ž๐–Š๐–“๐–™๐–†๐–‘__๐•ญ๐–Š๐–†๐–™ โฌ ๐Ÿ˜ทโžก (@Oriental__Beat) April 28, 2020

Blijf maar lekker thuis deze zomer!

Hier in het Noorden,dus ook in Delfzijl , is NIETS te doen

Ook eens met Maarten van Rossum!

#op1 — Eric Limburg (@Eric_Limburg) April 28, 2020

Laten we de noordelijke provincies dan ook zoveel mogelijk #coronavrij houden! Precies wat #maarten

zei:" wij hoeven niet bestraft te worden voor de zuidelijke zonden"#op1 — Widdershin๐ŸŒผ๐ŸŒผ๐ŸŒผ (@Widdershin2) April 28, 2020