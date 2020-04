CDJA: Studentenhuis is een huishouden, dus geen boetes

nieuws

Foto Andor Heij.

Studenten die in één huis wonen moeten gezien worden als een huishouden en mogen daarom niet beboet worden als ze te dicht bij elkaar staan. Dat vindt de Groninger jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA.

De anderhalve meter maatregel is genomen om het coronavirus in te dammen. Nadat er de afgelopen weken vooral is gewaarschuwd, wordt er nu geverbaliseerd. De boete is meestal 390 euro. Volgens het CDJA zijn in diverse steden studenten vrijdag al op de bon geslingerd, omdat zij in de directe omgeving van hun huis de anderhalve meter afstand niet in acht hebben genomen. Het CDJA vindt dit niet terecht als de studenten kunnen aantonen dat ze bij elkaar in één huis wonen.

“Studenten die bij elkaar wonen zijn zeker ten tijde van de coronamaatregelen continu in dezelfde woning en afhankelijk van elkaar. Er wordt voor elkaar gekookt, voor elkaar gezorgd en er worden samen klusjes in het huishouden gedaan. Wanneer een student last heeft van klachten die horen bij het coronavirus, nemen alle studenten in de woning hun verantwoordelijkheid en blijven zij in thuisquarantaine, net zoals een regulier huishouden dat doet”, schrijft het CDJA aan het gemeentebestuur. De christendemocratische jongeren vinden daarom dat alle eventuele boetes ingetrokken moeten worden.

Burgemeester Koen Schuiling zei eerder deze week weten dat hij de problemen van de studenten om anderhalve meter afstand van elkaar te nemen in huis wel begrijpt. Maar hij voegde er aan toe dat er wel een fout signaal afgegeven wordt als dat in de openbare ruimte gebeurd: “Ga niet met met elkaar voor het huis zitten, want veel mensen storen zich daar aan. Ga niet met elkaar in de tuin zitten als je die anderhalve meter niet kunt waarborgen en wek niet de indruk dat je een feest aan het organiseren bent”.